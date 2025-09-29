Román Burruchaga se quedó con el Challenger de tenis en Buenos Aires

El tenista argentino Román Burruchaga, actual 144° del ranking mundial que ascenderá a la 130° colocación, se expresó en conferencia de prensa luego de confirmarse su campeonato en el Challenger de Buenos Aires.

El joven jugador, destacó que es el título que más disfrutó ganar pero también admitió que empezó el partido “muy nervioso”, aunque valoró haber podido revertir la situación desventajosa.

Burruchaga festejó como local

Habiéndose impuesto ante Alex Barrena (188°) por 7-6 (7/4) y 6-3, el tenista argentino Román Burruchaga se consagró como el nuevo campeón del torneo de Buenos Aires, sumando el segundo título de este nivel a sus vitrinas, demostrando estar “muy feliz” y con “sensaciones muy buenas”.

En un partido en el que le costó hacerse fuerte desde el principio, Burruchaga asumió que los primeros cuatro games, de los cuales no ganó ninguno, “fueron muy malos” ya que empezó “muy nervioso”, aunque le alegra haberlo podido “revertir a tiempo para sacar el primer set adelante”.

Acerca del segundo parcial, el campeón opinó que pudo “terminar jugando un gran tenis”, declarando estar “muy contento por eso”.

En cuanto al público, y el gran aliento que recibió durante todo el partido, “Burru” comentó que “había un marco muy lindo” y agradeció tener a sus amigos y familia apoyándolo, de los cuales “necesitaba sacar fuerzas”.

Sobre lo que le genera haber sido campeón en Buenos Aires, Burruchaga dejó en claro que es “muy lindo y especial”, además de valorar volverse a acercar al top 100 del ranking ATP, creyendo que cruzar esa barrera “es cuestión de tiempo” y destacando como claves “seguir entrenando y hacer las cosas bien para que llegue ese momento”.

Preguntado sobre su entrenador, el exjugador y campeón de la Copa Davis con la Selección argentina Leonardo Mayer, el ganador de la final dijo que “lo más importante es que es una gran persona”, valoró que han ido “subiendo” desde que comenzaron a trabajar juntos y comentó tener “una gran relación con él”, adjudicando a su vasta experiencia el hecho de hacerlo sentir “muy bien y muy cómodo”.

Por último, Burruchaga aclaró que fue “partido a partido y tranquilo”, intentando no pensar en la posibilidad de ser campeón, que jugará los últimos cinco torneos de la gira sudamericana para cerrar la temporada e hizo un balance de su año, al que le encontró ciertas “irregularidades” pero “en general bastante bien”.

Román Burruchaga sumó el segundo título Challenger de su carrera, había sido campeón en Piracicaba, Brasil, en enero de este año, y se acercó a 30 puestos del top 100, posición que le daría altas probabilidades de acceder de manera directa al cuadro principal del Australian Open, el primer Grand Slam de la temporada próxima.