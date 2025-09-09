Realizarán en Puerto Madryn el Encuentro de Personas Mayores “Lidia Agüero”



El jueves 2 y viernes 3 de octubre, en puerto Madryn, se realizará la séptima edición del Encuentro Local de Personas Mayores “Lidia Agüero”.

El evento, organizado por la Secretaría de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad, la Dirección de Personas Mayores y centros de jubilados de la ciudad, será con entrada libre y gratuita y se desarrollará en el marco del Día Internacional de la Persona Mayor.

Comenzará el jueves 2 de octubre de 9 a 16 horas con las actividades deportivas (newcom, tejo, truco, sapo, yoga y gimnasia, entre otras) y continuará el viernes 3 de 16 a 22:30 horas con la instancia cultural en la que habrá danzas, canto, pintura, show en vivo y un gran cierre con baile. Además, durante las jornadas, un buffet estará a cargo de los centros de jubilados. Las actividades se desarrollarán en el predio del Camping del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), ubicado en la Ruta Nacional Nº A010, camino al aeropuerto El Tehuelche.

El encuentro tiene el objetivo de generar conciencia sobre la importancia que tienen las personas mayores en la sociedad, destacar su rol activo y erradicar estereotipos de pasividad. La celebración fue declarada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 1° de octubre de 1990.

Para más información, las personas interesadas podrán comunicarse al 2804260321.