Rápido accionar policial desarticuló maniobra de narcomenudeo en Cipolletti



El procedimiento se inició cerca de las 2 de la mañana, cuando un llamado a la línea 911 RN Emergencias, advirtió sobre detonaciones de arma de fuego en calle Antártida Argentina. Con la información recibida, las patrullas comenzaron un rápido rastrillaje y en la zona de Don Bosco y Circunvalación interceptaron a dos hombres que coincidían con la descripción aportada.

En ese momento, los efectivos observaron que uno de ellos tenía entre sus piernas un arma de fuego, mientras que el otro cargaba una mochila de la cual se desprendió un cargador calibre 9 milímetros. De inmediato se realizó la identificación de ambos sujetos, uno de 47 años y el otro de 19 años.

La requisa de urgencia, confirmó que el hombre mayor transportaba una pistola Bersa Thunder con munición en recámara y un cargador con nueve proyectiles. Por su parte, en la mochila del joven se encontraron 140 mil pesos en efectivo, un teléfono celular y dos envoltorios con drogas fraccionada. Los reactivos de Toxicomanía determinaron que se trataba de cocaína, distribuida en diez dosis con un peso total de 6,8 gramos, y marihuana, en once dosis que alcanzaron los 14 gramos.

Además, en la vía pública, frente a una vivienda de Antártida Argentina al 1100, se halló una vaina servida de 9 milímetros que refuerza la hipótesis de que los disparos denunciados fueron realizados por los detenidos.

El rápido accionar policial permitió neutralizar una situación de riesgo y detener a dos personas vinculadas al narcomenudeo que, además, circulaban armadas en la vía pública. Ambos quedaron a disposición de la Justicia y fueron trasladados a la Subcomisaría 79°, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes con intervención del Ministerio Público Fiscal.