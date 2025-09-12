Punta Tombo inauguró la Temporada de Pingüinos



Este viernes se inauguró la Temporada de Pingüinos de Magallanes en Punta Tombo, uno de los atractivos turísticos más emblemáticos de la provincia, además de ser la mayor reserva continental de esta especie en el mundo.

El acto de apertura, fue encabezado por el ministro de Turismo y Áreas Protegidas de la Provincia, Diego Lapenna, quien destacó “que es mucha la cantidad de gente a la que debemos agradecer por el estado en el que hoy se encuentra el Área Natural Protegida de Punta Tombo”.

“En primer lugar a los guardafaunas y el personal, por la pasión que ponen en su trabajo en el día a día para cuidar el área”, agregó.

Temporada 2025-2026

Este año, la apertura llega con importantes novedades: en el mes de abril, la Legislatura provincial aprobó el proyecto de ley N° 246/24, impulsado por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, que amplió los límites del área protegida, pasando de poco más de 200 hectáreas a un total de 1.532 hectáreas, consolidando la conservación y protección de este hábitat único.

Se mantiene vigente el acuerdo de co-administración entre el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y el Ente Trelew Turístico (Entretur), junto al acompañamiento del sector privado y la comunidad de Trelew. Esta alianza ha permitido fortalecer la gestión integral del área, garantizando equilibrio entre la conservación y el desarrollo turístico.

Obras y mejoras

Gracias a los fondos recaudados en la última temporada y al compromiso conjunto, se concretaron múltiples obras y mejoras como son el mantenimiento de viviendas de guardafaunas, renovación del Centro de Interpretación, con reparaciones en réplicas de fauna y nuevos murales educativos, además de refacciones en la confitería-restaurante de Punta Tombo.

Asimismo se efectuaron tareas de limpieza, pintura y reacondicionamiento de ingresos y mástiles, junto a la extracción de más de 7 volquetes de residuos, mejorando el cuidado ambiental.

Nueva cartelería interpretativa

En ese marco se destacó la Incorporación de paneles solares, en el marco del programa de transformación energética junto a la Secretaría de Ciencia y Tecnología.

También más conectividad mediante antenas Starlink, que permiten la venta de entradas 100% online, tanto en el área como en puntos habilitados en Trelew.

Tarifas para la nueva temporada

En esta nueva temporada, los ingresos al ANP Punta Tombo mantendrán un precio promocional, los primeros meses al mismo costo que la temporada anterior:

Residentes Chubut $3.500

Residentes Nacionales: $6.500

Residentes Nacionales Menores de 6 a 11 años y Jubilados: $3.500

Extranjeros: $18.000

Extranjeros Menores de 6 a 11 años: $9.000

Menores de 6 años, Ex Combatientes de Malvinas y personas con discapacidad: sin cargo

Con estas mejoras, Punta Tombo se prepara para recibir a miles de visitantes de todo el mundo que cada año llegan a maravillarse con la llegada de los pingüinos de Magallanes. La nueva temporada refuerza el compromiso de Chubut con el turismo responsable, la innovación tecnológica y la conservación de su patrimonio natural.