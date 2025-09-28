Puerto Madryn será sede de las jornadas “Día PyME”

El próximo 8 de octubre, Puerto Madryn será sede de una nueva edición del “Día PyME”, una jornada destinada a fortalecer el entramado productivo local y brindar herramientas de financiamiento a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) de la región.

El encuentro se desarrollará en las instalaciones del Ecocentro, con la participación de referentes del sector público, cámaras empresarias, bancos, fondos de garantía y entidades vinculadas al mercado de capitales.

La actividad es organizada por la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantías (CASFOG), en conjunto con el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Producción. Forma parte de una agenda federal que recorre distintas provincias con el objetivo de acercar el sistema de garantías a las MiPymes, facilitando el acceso al crédito y promoviendo espacios de articulación con actores clave del ecosistema productivo y financiero.

Presentaciones y ronda de negocios

Las jornadas estarán divididas en dos instancias principales:

Presentaciones informativas, donde se expondrán las herramientas y beneficios que ofrece el sistema de garantías para las MiPymes. En esta sección participará la Dirección General de Comercio e Inversiones del Ministerio de Producción provincial.

Ronda de negocios, un espacio de vinculación directa en el que las empresas podrán interactuar con Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR), fondos, bancos, entidades del mercado de capitales e instituciones afines, con el fin de generar contactos y nuevas oportunidades de financiamiento.

Inscripción abierta

La participación es gratuita, pero requiere inscripción previa a través del siguiente formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_qXANPresU_t5Obe-WfbY1r-c4bDzv6VZfJwat-fNIHIQCA/viewform)

Luego de la jornada en Madryn, el evento se replicará el 9 de octubre en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Comodoro Rivadavia.