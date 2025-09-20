Puerto Madryn celebrará el Día Internacional del Turismo



En el marco del Día Internacional del Turismo, que se conmemora el 27 de septiembre, la Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Secretaría de Turismo y el Ente Mixto de Promoción Turística, anunció las distintas propuestas gratuitas que se desarrollarán durante la semana.

Paseo por los Naufragios

El domingo 21 a las 14 horas se realizará una nueva edición del Paseo por los Naufragios de la ciudad. La actividad, destinada a turistas y residentes, contará con la participación del Dr. Guillermo Gutiérrez, especialista en arqueología submarina, y de una guía provincial de turismo que brindará información sobre la historia de Madryn y su relación con los barcos hundidos.

Al finalizar, se compartirá una merienda con todos los asistentes. La inscripción ya está abierta en la Secretaría de Turismo (Av. Roca 223) de 8.30 a 20 horas. Los cupos son limitados y los menores deberán concurrir acompañados por un adulto responsable.

Encuentro de Actualización

El martes 24 de septiembre, de 18 a 20 horas, se llevará a cabo un Encuentro de Actualización en el Ecocentro Puerto Madryn, organizado junto al Instituto de Conservación de Ballenas.

Se desarrollarán dos charlas destinadas a guías de turismo, guardaparques, guías balleneros e informantes turísticos. La primera abordará el tema Ballena Franca Austral: individuos que cuentan historias a cargo del Dr. Mariano Sironi y el Lic. Nicolás Lewin, investigadores del ICB. La segunda será sobre Aves de Península Valdés, a cargo del Dr. y Lic. Alejandro Gatto, investigador especializado en biología.

La actividad es gratuita con inscripción previa a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDp3aed-TOmksvr1PGAu42AvTtIlT5JxyIGMArSm8od8Fo2Q/viewform?usp=send_form

Una carta a tu animal favorito

Del 24 al 28 de septiembre, en el sector “La Cueva” del Ecocentro Puerto Madryn, se llevará adelante una propuesta destinada a niños y niñas que visiten el centro de interpretación.

Se dispondrán mesas con materiales para que los pequeños escriban o dibujen una carta a su animal favorito, fomentando la creatividad y el vínculo afectivo con la fauna local. Todas las producciones serán expuestas en el espacio y participarán de un sorteo por un avistaje de ballenas para dos personas.

Feria Gastronómica, Artesanal y Artística

El sábado 27 de septiembre, en el marco del Día Internacional del Turismo, alumnos y alumnas de la orientación en turismo de la Escuela N° 728 “Alfonsina Storni” organizarán una nueva edición de la Feria Gastronómica, Artesanal y Artística.

La actividad se desarrollará en el gimnasio del establecimiento, de 12 a 20 horas, con acceso por Av. Roca y Mimosa. Habrá propuestas gastronómicas, culturales y artesanales realizadas por los propios estudiantes, con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo. La entrada será libre y gratuita, abierta a la comunidad educativa, turistas y residentes.