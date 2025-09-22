Puerto Madryn celebra el Día Internacional del Turismo con actividades culturales, educativas y recreativas

En el marco del Día Internacional del Turismo, que se conmemora cada 27 de septiembre, la Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Secretaría de Turismo y el Ente Mixto de Promoción Turística, puso en marcha una agenda de actividades destinadas a turistas, residentes y a la comunidad educativa local.

La primera propuesta fue una nueva edición del paseo por los naufragios de la ciudad, que contó con la participación del Dr. Guillermo Gutiérrez, especialista en arqueología submarina del IDEAUS – CCT Conicet Cenpat, y de una guía provincial de turismo. El recorrido abarcó desde la goleta Colomba hasta el pesquero Folías, permitiendo a los participantes conocer aspectos históricos y ambientales de los buques que conforman el parque submarino del Golfo Nuevo.

El cierre del paseo se realizó en Playa Paraná, donde se compartió una merienda con alfajores artesanales “Mor”, elaborados por estudiantes de 6° año de la Escuela N° 728 bajo un proyecto cooperativo en el Taller de Marketing, con el acompañamiento de Molka Sur.

Encuentro de actualización

El miércoles 24 de septiembre, de 18 a 20 horas, se concretará en el Ecocentro Puerto Madryn un Encuentro de Actualización organizado junto al Instituto de Conservación de Ballenas (ICB). Estará dirigido a guías de turismo, guardaparques, guías balleneros e informantes turísticos.

La jornada incluirá dos charlas: “Ballena Franca Austral: Individuos que cuentan historias”, a cargo de los investigadores del ICB Dr. Mariano Sironi y Lic. Nicolás Lewin; y “Aves de Península Valdés”, dictada por el Dr. y Lic. Alejandro Gatto.

Una carta a tu animal favorito

Del 24 al 28 de septiembre, también en el Ecocentro, se desarrollará la propuesta “Una carta a tu animal favorito”, destinada a niños y niñas visitantes. Habrá mesas con materiales para que puedan escribir o dibujar cartas a su especie preferida de la fauna local. Las producciones se exhibirán en el espacio y participarán de un sorteo por un avistaje de ballenas para dos personas.

Feria gastronómica, artesanal y artística

El sábado 27, estudiantes de la orientación en turismo de la Escuela N° 728 “Alfonsina Storni” llevarán adelante una nueva edición de la Feria Gastronómica, Artesanal y Artística.

La actividad se realizará de 12 a 20 horas en el gimnasio del establecimiento, con ingreso por Av. Roca y Mimosa. Habrá stands con propuestas gastronómicas, culturales y artesanales elaboradas por los propios alumnos, acompañados por la Secretaría de Turismo. La entrada será libre y gratuita, abierta a toda la comunidad, turistas y residentes.