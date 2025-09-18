Puerto Madryn adhirió a la Declaración de París sobre prevención combinada del VIH



El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, encabezó el acto que se llevó a cabo en el Teatro del Muelle, donde se firmó la adhesión del Municipio a la Declaración de París sobre prevención combinada del VIH. Además, en el mismo momento se realizó una capacitación destinada a un gran marco de público.

En dicha oportunidad, se puso en valor que el momento actual es determinante en respuesta al VIH. Teniendo en cuenta los avances científicos, el activismo comunitario y el compromiso político, existe la oportunidad de lograr el objetivo de poner fin a la epidemia del VIH para el año 2030.

Asimismo, se coincidió con que se requiere un enfoque integral y conjunto, que permita que todas las personas puedan acceder a servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyo de calidad que salve y mejore la vida contra el VIH, tuberculosis y hepatitis viral.

Compromiso e interés

Al respecto, el Intendente dijo: “Hoy firmamos la adhesión de la Municipalidad de Puerto Madryn a la Declaración de París sobre prevención combinada del VIH, donde dejamos evidencia el compromiso y el interés que hay en nuestra ciudad para abordar esta temática”.

En este mismo sentido, el Jefe Comunal remarcó: “Entendemos que el trabajo en equipo, con todos los actores involucrados, es sumamente importante, articulando medidas y marcando objetivos claros como sucede en este caso específico”.