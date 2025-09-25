Proyecto de reciclado de residuos agroindustriales recibió el Premio Arcor

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y el Grupo Arcor eligieron en el Centro Cultural de la Ciencia (C3) al proyecto ganador de la novena edición del “Premio Arcor a la Innovación”. Además, la Fundación Arcor entregó la “Mención Especial” al proyecto con mayor impacto social. La iniciativa convoca a emprendedores, investigadores, PyMEs y organizaciones de la sociedad civil a presentar propuestas innovadoras para la industria de la alimentación, el agro y el packaging.

El proyecto ganador fue “NG Bio” de Mercedes, provincia de Buenos Aires, presentado por Federico Horn, que se hizo acreedor del premio de 15.000.000 pesos para su ejecución. Esta iniciativa propone cultivar micelio sobre residuos agroindustriales para producir un biomaterial compostable que sustituye al poliestireno -más conocido como Telgopor-, y a partir de este material, elaborar propuestas de packaging para diferentes industrias fomentando un modelo de economía circular.

Por otra parte, Fundación Arcor entregó 7.000.000 pesos en concepto de “Mención Especial” al proyecto “Sala móvil para la elaboración de quesos artesanales en el municipio de Payogasta”, presentado por María Fernanda López Morillo, originaria de la ciudad de Payogasta, provincia de Jujuy. Este desarrollo plantea implementar salas itinerantes para la producción de quesos de origen caprino. Estas salas funcionan a través de energía solar y contribuyen a garantizar la inocuidad y seguridad de estos productos. A la vez, colaboran con la economía de más de 40 familias rurales a las que, a través de este proyecto, se les abre el acceso a mercados formales.

Acto oficial

Del evento participaron el Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua; el Subsecretario de Ciencia, José Luis Acevedo; la Directora Nacional de Vinculación y Transferencia, Verónica Vaccalluzzo; la Directora de Grupo Arcor, Andrea Pagani; y la Presidenta de Fundación Arcor, Laura Pagani.

Darío Genua destacó la importancia del Premio Arcor: “Nuestro compromiso es que el Estado sea un facilitador, un espacio donde empresas, fundaciones, academia y el sistema científico-tecnológico puedan crecer y desarrollarse. La innovación es el puente entre un laboratorio y un producto que mejora la vida de toda la sociedad; por eso es clave reconocer y acompañar a quienes día a día trabajan en ese camino”.

Por su parte, Andrea Pagani expresó: “En Arcor creemos que la innovación es el motor para el crecimiento sostenible de la industria alimenticia. Este premio nos permite fomentar la articulación entre distintos sectores para identificar, visibilizar y apoyar ideas transformadoras”.

Finalmente, la Presidenta de Fundación Arcor señaló: “Desde Fundación Arcor trabajamos para que la innovación también llegue al desarrollo comunitario. La Mención Especial refleja nuestro compromiso de impulsar proyectos con impacto social, que promuevan la inclusión y mejoren la calidad de vida de las personas.”

En esta convocatoria se presentaron más de 300 proyectos que pasaron por distintas etapas de la mano de una Comisión Evaluadora. Además, los participantes recibieron capacitaciones y mentorías a fin de profundizar en conocimientos básicos del funcionamiento de un emprendimiento.