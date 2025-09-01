Proponen en Diputados una ley para jerarquizar a la ANMAT



El diputado nacional y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara baja, Pablo Yedlin, presentó un proyecto de ley para crear formalmente por ley la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y declarar de interés nacional las acciones dirigidas a la prevención, resguardo y atención de la salud de la población.

La iniciativa apunta a dotar al organismo de mayor jerarquía normativa, autonomía administrativa y recursos propios, consolidando sus competencias en materia de control de medicamentos, alimentos, cosméticos, productos de higiene y tecnologías sanitarias. La ANMAT, creada en 1992 por decreto, pasaría así a tener rango legal, lo que según Yedlin garantiza “estabilidad institucional y transparencia en sus funciones”.

El proyecto establece que el ente funcionará como organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Salud, con atribuciones para fiscalizar procesos de producción y comercialización, autorizar registros, aplicar sanciones, coordinar con otros organismos y actuar de forma inmediata ante riesgos sanitarios. También prevé un régimen escalafonario propio para su personal y la posibilidad de generar recursos a través de tasas, convenios y sanciones.

Entre los fundamentos, Yedlin recordó episodios de alto impacto sanitario como el escándalo del propóleo adulterado en 1992, que provocó más de 20 muertes, y la reciente crisis por el fentanilo contaminado, con más de un centenar de fallecidos. “Estos hechos demostraron las graves consecuencias de las fallas de control y la necesidad de un organismo con capacidad técnica, independencia y eficacia para resguardar la salud pública”, señaló.

El legislador tucumano subrayó que, a lo largo de los años, la ANMAT ha ganado prestigio a nivel nacional e internacional, pero advirtió que “los desafíos actuales, como la globalización del mercado farmacéutico, la aparición de medicamentos biotecnológicos y el comercio ilegal de fármacos, obligan a fortalecer y ampliar sus capacidades”.

Con este proyecto, Yedlin busca que el Congreso jerarquice y consolide a la ANMAT como garante de la seguridad sanitaria en el país.