Presentaron las actividades del Teatro del Muelle para arrancar el mes de septiembre

Desde la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Puerto Madryn presentaron la agenda para este fin de semana en el Teatro del Muelle de avenida Rawson 60. Septiembre llega con una intensa programación y la comunidad podrá disfrutar de propuestas para todos los gustos.

Cine de viernes

Este viernes 5 de septiembre a las 20 horas, se proyectará el film “42 Reinicio”, con entrada libre y gratuita. La función contará con la presencia de su director, Sebastián Zanni, quien compartirá un conversatorio posterior. El film propone un viaje íntimo y desafiante por la aventura de correr y reencontrarse con uno mismo, incluyendo vivencias de la carrera “Destino Madryn”. Cabe destacar que la banda sonora fue creada por el artista local Juan Meisen.

Sábado de ballet

El sábado 6 de septiembre a las 20:30 horas, el Ballet Antulén celebra sus 12 años con la obra “Esencia”, que propone un recorrido por el espíritu de un bailarín, rompiendo estereotipos y barreras. La puesta está a cargo de Mariana Baños y Alex Delgado y reúne a bailarines infantiles, juveniles y adultos.

Las entradas tendrán un valor de 6000 pesos y estarán disponibles en el Teatro del Muelle o al 280 487-0135.

Y el próximo sábado 13 de septiembre a las 21 horas, por pedido del público, vuelve “Hasta la raíz”, espectáculo del Ballet Agitando Pañuelos en el marco de sus 29 años de trayectoria. Bajo la dirección de Mariela Owen, el show tendrá una duración de alrededor una hora y media en la que bailarán niños, jóvenes y adultos capacitados por la Profesora Natalia Railef (principiantes adultos); Gabriela Barrientos Pinto (infantiles y juveniles) y Mariela Owen (adultos avanzados).

En este caso, las entradas anticipadas tendrán un valor de 8000 pesos y en puerta 10.000.

Stand Up

Finalmente, el domingo 14 de septiembre a las 20 horas, el comediante Lucas Upstein regresa a Puerto Madryn con su show de stand up “Ángel Caído”, un espectáculo cargado de humor e improvisación.

Upstein estudió Stand Up con Luciano Mellera y Fernanda Metilli e Improvisación con “Mosquito” Sancineto. Realizó ciclos en los más importantes clubes de comedia de la Ciudad de Buenos Aires, y también se ha presentado en programas de televisión como “La Noche” (C5N), “Hora de Reír” (Canal 9), “Comedy Central Stand Up Argentina” (Comedy Central y Telefe). Participó de Festivales como “Ciudad Emergente” (2017) y “Comedy Central Fest” (2017). También grabó dos especiales de comedia: “Todos Tus Muertos”, y “Frankupstein”, disponibles en Spotify.

Las entradas para este espectáculo tienen un valor de 24000 pesos y están disponibles en www.boleteria.com.ar.