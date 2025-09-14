Por la Fecha 31 de la Primera Nacional, Deportivo Madryn, es anfitrión de Alvarado en su camino a la final por el ascenso

Esta tarde, desde las 16:30 horas, el Deportivo Madryn recibirá a su par de Alvarado, en el marco de la Fecha 31 de la Zona A del Torneo de la Primera Nacional.

En lo que será un nuevo peldaño con vistas a la final por el ascenso a la Liga Profesional, «El Depo» y «El Torito» de Mar del Plata, jugarán en el Estadio Abel Sastre con el arbitraje de Adrián Franklin.

«El Aurinegro» quiere seguir en la senda del triunfo y del sueño de ascenso

El líder de la Zona A del Torneo 2025 de la Primera Nacional, el Deportivo Madryn, recibirá este domingo en la tarde a su par de Alvarado de Mar del Plata, en el cotejo válido por la Fecha 31 del certamen.

Desde las 16:30 horas será el cotejo a disputarse en el Estadio Abel Sastre, esperándose una gran convocatoria de simpatizantes del «Aurinegro», movilizados por el sueño de jugar la final por el ascenso y en un partido que tendrá como juez principal a Adrián Franklin.

Deportivo madryn, dirigido por su entrenador Leandro Gracián, llega a este duelo cómo líder con 53 puntos, con una última victoria conseguida el pasado fin de semana frente a Los Andes, lo cual le permitió reconfirmar su liderazgo en la tabla de posiciones, superando así a Atlanta que es su inmediato perseguidor con 51 unidades.

Por su parte, el conjunto marplatense está en el 18° y último puesto de la tabla de posiciones de la Zona A, con 30 unidades y con riesgo de descenso de categoría; llegando con una dura derrota a cuestas, por 3-0 frente a Gimnasia y Tiro de Salta, que está en el tercer escalón de las ubicaciones.

De esta forma, «El Depo» está esta tarde ante una nueva posibilidad de ganar y sumar de a tres puntos que le permitan continuar con su sueño y objetivo de jugar la Final de la competencia, por el primer ascenso a la Liga Profesional del futbol argentino