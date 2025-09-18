Policías de Chubut tendrán aumentos de hasta $230.000

El Gobierno del Chubut anunció incrementos salariales para los efectivos de la Policía de la Provincia que se abonarán por decreto en octubre, con retroactividad a los meses de agosto y septiembre.

Según precisó el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, el aumento será de entre 130.000 y 150.000 pesos para los agentes sin antigüedad, mientras que en las escalas superiores alcanzará los 230.000 pesos.

“Esta decisión implica aplicar un 1.6% en agosto, un 1.7% en septiembre y nuevamente un 1.6% en octubre, más una suma de 45.000 pesos como ítem que asciende a 90.000 pesos el mes siguiente. Todo esto se abonará de manera retroactiva junto con los haberes de septiembre que se cobran en octubre”, detalló el funcionario.

Iturrioz sostuvo que se trató de la última oferta que había hecho el Gobierno y que gran parte del personal policial estaba de acuerdo en aceptar, pero que debió instrumentarse por decreto ante el estancamiento de las negociaciones con el Consejo de Bienestar Policial (COBIPOL).

En ese marco, el ministro señaló que “la prioridad es que ningún agente policial quede por debajo de la línea de pobreza”, aunque advirtió que el Ejecutivo provincial debió resignar partidas para garantizar el incremento, como la compra de móviles o equipamiento, y remarcó: “No vamos a comprometer recursos que después impidan pagar los sueldos en tiempo y forma”.

Por su parte, el jefe de la Policía del Chubut, Andrés García, destacó que el aumento llega tras un año y medio de gestión en el que también se avanzó en la compra de chalecos balísticos, armamento y en el destrabe de más de 500 ascensos demorados durante años.

Finalmente, el ministro anticipó que las negociaciones con el COBIPOL se retomarán en octubre, pero dejó en claro que la recomposición anunciada ya está definida: entre $130.000 y $150.000 para la base y hasta $230.000 en las jerarquías más altas.