Pase de factura: Yanina Latorre se enojó con sus panelistas y pidió “reunión de producción”



Yanina Latorre arrancó su programa con un ‘pase de factura’ para sus panelistas Lizardo Ponce, Fede Popgold, Majo Martino y Ximena Capristo. La conductora se mostró molesta al presentar a su amigo en Sálvese quien pueda, a quien denominó el “eventero” del grupo.

“Volvio Lizardo, el eventero del grupo”, comenzó diciendo en los primeros minutos del programa en vivo con tono irónico.

“Hoy pedí reunión de producción, por prioridades”, dijo molesta. “Majo también se va a laburar, de Ximena no puedo decir nada porque nunca me faltaste por un evento”, agregó.

“El 24 de septiembre tengo un Gran Rex”, llegó a decir Fede Popgold, mencionando el evento de Patria y Familia que se realizará en el teatro.

“Bueno, pero es tuyo, es trabajo”, excusó la conductora. “Este (Lizardo) te falta por un permito del orto que le paga 20 pesos”, se quejó.

Lejos de quedarse callado, Lizardo se defendió diciendo que fue lo que tenía acordado con la producción y que le gustaría recordárselo.

«Bueno, vamos a cambiar un poco lo que acordamos», cerró sobre el tema.