Paloma y Josué: declarará otro vecino que sufrió un supuesto robo cerca de donde aparecieron los cuerpos



Otro vecino que habría sido víctima de un robo en las inmediaciones donde se encontraron los cuerpos de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra declarará en el caso que investiga los crímenes de los adolescentes.

Aníbal Osorio, abogado de la madre de Paloma, sostuvo que se trata del segundo testigo que comparecerá ante el fiscal Darío Provisionato sobre el presunto hecho de inseguridad ocurrido el 29 de enero, un día antes de las desapariciones.

«Ya lo tenemos individualizado y estamos coordinando para que pueda acercarse a la fiscalía», remarcó el representante legal de Alicia Pita.

El letrado explicó que «el joven regresaba de su trabajo cuando fue interceptado por dos hombres en la misma zona», cuyas características coinciden con los sospechosos que frecuentaban la zona.

“En dicha oportunidad, los sujetos les sustrajeron una bicicleta y, cuando los damnificados intentaron recuperarla, uno de los atacantes les arrojó una piedra de gran tamaño”, agregó Osorio.

Para el querellante, «es una línea de investigación», sobre la cual se debe avanzar a fin de constatar o descartar «por qué nos llama la atención el mismo modus operandi» de los presuntos delincuentes: «Esto permite advertir un patrón reiterado de conducta ilícita».

El otro vecino declaró, luego se inició una causa penal, pero fue archivada porque no se identificaron a los supuestos atacantes.

«Esta circunstancia no puede pasar inadvertida, ya que se vincula con la hipótesis de que se trata de los mismos sujetos que operaban en la zona y que siguieron idéntico esquema de agresión», señaló el ex letrado del pastor Omar Gallardo -padre de Paloma-.

Sin embargo, restan conocerse los resultados de la pericia al celular incautado en el galpón lindero al descampado donde se encontraron los cadáveres y también se aguarda la conclusión de un peritaje informático.

El inmueble era destinado al depósito de camiones en desuso y allí funcionaba una sede religiosa.

A más de siete meses del doble homicidio, el caso sigue sin detenidos y el descubrimiento de la verdad parece estar cada vez más lejos.

El 30 de enero, los jóvenes desaparecieron cuando presuntamente se dirigían a un gimnasio y los cuerpos fueron hallados 48 horas después en un terreno cercano en la localidad de Bosques.

El informe forense reveló que la adolescente de 16 años falleció a causa de una “lesión cerebral” provocada por una “fractura de cráneo” y un “traumatismo encéfalo craneal grave”, mientras que el menor de 14 murió como consecuencia de una “hemorragia cerebral”, también con “fractura de cráneo” y “traumatismo encéfalo craneal grave”.

La causa se encuentra caratulada como homicidio criminis causa (matar para cubrir otro delito).