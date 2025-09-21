COMODORO - DETENIDO

Operativo policial terminó con la detención de un hombre buscado por la Justicia

En la tarde de este sábado, alrededor de las 17:05, personal policial de la Comisaría Quinta de Comodoro Rivadavia logró la detención de un individuo con pedido de captura vigente, luego de una persecución en el Barrio 30 de Octubre.

Efectivos que realizaban un patrullaje preventivo detectaron un Volkswagen Gol gris con capot negro, vehículo que había sido vinculado minutos antes a un presunto robo de batería en jurisdicción de la Comisaría Tercera.

Al intentar identificar a sus ocupantes, el rodado emprendió la huida, lo que motivó un operativo en conjunto con móviles de la Comisaría Tercera. Finalmente, el auto fue interceptado en la intersección de avenida Patricios y Manuela Pedraza.

El acompañante, identificado como J.L.R., registraba pedido de captura vigente, por lo que fue detenido y trasladado a la dependencia policial.

