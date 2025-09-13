Nutrida agenda para este fin de semana en Puerto Madryn



Desde la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Puerto Madryn anunciaron la variada programación artística que se llevará a cabo durante este fin de semana en el Teatro del Muelle, ubicado en Avenida Rawson 60.

Ballet el sábado

El sábado 13 a las 21 horas retorna el espectáculo “Hasta la raíz” protagonizado por el Ballet Agitando Pañuelos, que dirige Mariela Owen y festeja los 29 años de trayectoria en el mundo del folclore. La duración prevista es de alrededor de una hora y media en la que bailarán niños, jóvenes y adultos capacitados por Natalia Railef (principiantes adultos), Gabriela Barrientos Pinto (infantiles y juveniles) y Mariela Owen (adultos avanzados).

El valor de las entradas anticipadas se fijó en 8.000 pesos, mientras que en puerta tendrán un valor de 10.000 pesos.

Domingo de stand up

El domingo 14 a las 20 horas será el turno del comediante Lucas Upstein, quien ya visitó la ciudad en otras oportunidades. En esta ocasión lo hace con el espectáculo de stand up “Ángel

caído”. Upstein estudió Stand Up con Luciano Mellera y Fernanda Metilli e Improvisación con ‘Mosquito’ Sancineto. Participó de Festivales como «Ciudad Emergente» (2017), y «Comedy Central Fest» (2017). También grabó dos especiales de comedia: “Todos Tus Muertos”, y “Frankupstein”, disponibles en Spotify. Las entradas a un valor de 24.000 pesos se pueden adquirir en www.boletería.com.ar.

La semana que viene

Para el fin de semana que viene, el cuarteto vocal e instrumental Raíces de Bahía Blanca se presentará el 19 de setiembre a las 20:30 horas con un show único de música popular. La reconocida agrupación, con 27 años de trayectoria, ha recorrido escenarios de distintas provincias de nuestro país, llevando su repertorio compuesto por canciones de nuestro folclore, tango y otros géneros populares de autores de habla hispana, abordándolos de una manera particular, con las voces como protagonistas. Las entradas tienen un valor de 10.000 pesos y se pueden adquirir al 2914 229639.

El sábado 20 de septiembre a las 21 horas se presenta Agustina Aguilar con “Metanoia”. Ella comenzó su carrera como comediante a mediados del 2011 en el Paseo La Plaza. Luego estudió con diversos referentes del género humorístico como Pablo Picotto, Juan Barraza, Martin Pugliese, Fernando Sanjiao, Julián Lucero, Luis Piedrahita, entre otros. Durante su trayectoria se presentó en España en 2015 y en 2018 de la mano de Madrid Comedy Club y Barcelona Comedy Club.

Metanoia es un show de stand up que expone fracasos, vergüenzas y anécdotas con una mirada irónica sobre las vivencias de una persona que intenta encajar en un mundo incómodo y cambiante.

Las entradas a un valor de 22.000 pesos se pueden adquirir en forma anticipada en www.boletería.com.ar.

Y el domingo 21, desde las 21 horas se presentará el espectáculo En pie de danza, involucrando cinco géneros en un único show. Artistas de renombre se reúnen bajo la coordinación de Mariela Owen para mostrar la riqueza de la danza en cada una de sus disciplinas. Será la quinta edición de este evento y en esta oportunidad se contará con Matías Goyeneche y Deysi Aguilera en Tango; el taller de la Profesora Aldana Maya en Danza Contemporánea; ella Escuela de la Profesora Silvana Hailant en Danza Clásica; la Profesora Nahir Balut junto al Grupo Rouh en Danzas Árabes y Marina Aranda y Nahuel Antenao en Danzas Folclóricas.

Las entradas anticipadas hasta el 20 de septiembre tienen un valor de 8.000 pesos y en puerta del Teatro desde esa fecha el costo será de 10.000 pesos.