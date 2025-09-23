Mujer acusada de falsear documentación

La jueza de garantías Laura Martini abrió la investigación en contra de Lara Vidal, integrante de la cooperativa de trabajo Obed Edom por el delito de utilización de documentación falsa, en dos hechos en carácter de autora. A instancias de la Fiscalía de Rawson, se investiga la utilización de facturas y boletas apócrifas para justificar la compra de herramientas que fueron adquiridas mediante subsidios otorgados por la Subsecretaría de Trabajo.

La denuncia fue realizada por Diego Carmona en representación de la Oficina Anticorrupción, de la que es titular. La damnificada por lo hechos que ahora se comienzan a investigar es la Administración Pública Provincial. El plazo de investigación es el legal de seis meses y en contra de la ahora imputada, no existen medidas coercitivas.

Vidal fue asistida por el abogado penalista Abdo Manyuik y la descripción de los hechos investigados y las pruebas reunidas hasta el momento, fue realizada por la funcionaria de fiscalía Analía Acuña, estando a cargo de la investigación la fiscal jefa de Rawson, la fiscal general Laura Castagno.

Según lo investigado hasta el momento, al momento de ser verificadas las facturas presentadas por la mencionada cooperativa, se verificaron errores, números de facturas con importes que no resultan coincidentes en copias y originales además de incongruencias del mismo tipo detectadas en extractos del Banco del Chubut.

En junio del año pasado, la Oficina Anticorrupción realizó una denuncia penal contra los responsables de la cooperativa de trabajo Obed Edom con domicilio en la ciudad de Trelew. Las facturas emitidas por un corralón de materiales de Trelew resultaron ser apócrifas y los resúmenes y extractos bancarios estaban adulterados, todo con el objetivo de justificar ante la Subsecretaría de Trabajo los subsidios que se habían otorgado para la compra de herramientas y elementos de albañilería. Las presuntas irregularidades fueron detectadas por el Tribunal de Cuentas.

La Fiscalía de Rawson avanzo en la investigación, reuniendo prueba documental, además de pericias realizadas por los profesionales del Equipo Técnico Multidisciplinario de la Procuración General.

