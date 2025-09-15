Movilización en Puerto Madryn: rechazo a los vetos nacionales y defensa de derechos fundamentales

Este miércoles 17 de septiembre, a las 17:00 horas, organizaciones de trabajadores estatales, gremios de la salud, docentes y movimientos sociales se congregarán en la Plaza San Martín de Puerto Madryn para protestar contra los vetos del Gobierno Nacional, en defensa de la salud pública, la educación y jubilaciones dignas. La convocatoria forma parte de una jornada de protesta nacional que incluye paros y movilizaciones en diversos puntos del país.

El presidente Javier Milei ha vetado varias leyes aprobadas por el Congreso Nacional que buscaban reforzar el financiamiento público de la salud, la educación universitaria y mejorar los derechos previsionales. Entre las normas vetadas se destacan:

Ley de Financiamiento Universitario: garantizaba reajustes presupuestarios para universidades, salarios docentes y no docentes, becas y mantenimiento de hospitales universitarios.

Ley de Emergencia Pediátrica: buscaba asegurar fondos suficientes para la atención pediátrica pública, incluyendo al Hospital Garrahan, insumos críticos, guardias y salarios del personal médico.

Leyes que preveían aumentos a jubilaciones, extensión de moratoria previsional y emergencia en discapacidad.

El Gobierno justifica estos vetos argumentando falta de fuentes de financiamiento, inviabilidad fiscal y déficit presupuestario.

Reacciones y medidas de protesta

Diversos sectores sociales y gremiales han expresado su rechazo a los vetos y han convocado a movilizaciones para exigir la derogación de los mismos:

ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) lanzó un paro nacional en Salud acompañado de movilizaciones al Congreso para el 17 de septiembre, en demanda de salud pública y educación sin recortes.

La Confederación de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación (CTERA) también repudió los vetos al presupuesto que afectarían a las universidades nacionales, al Hospital Garrahan y a la educación pública en general.

Se anunciaron marchas federales universitarias, medidas de acción directa en hospitales, jornadas de clases públicas como forma de protesta, y se espera que la sesión del Congreso trate la insistencia sobre los vetos.

La movilización en Puerto Madryn

La convocatoria local en Puerto Madryn se inscribe en esta ola de protestas nacionales. Se plantea como parte del rechazo general a los vetos nacionales, y como defensa de derechos básicos: salud, educación, jubilaciones. Se estima que habrá participación de gremios, trabajadores estatales, organizaciones sociales y vecinos preocupados por el impacto local de las decisiones nacionales.