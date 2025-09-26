Milei viaja a Tierra del Fuego en modo campaña electoral



El presidente Javier Milei retomará la agenda local tras su gira por Estados Unidos que incluye la participación este sábado en la Feria Internacional de Turismo de América Latina y la visita a Tierra del Fuego en plena campaña electoral.

Según revela la agencia Noticias Argentinas, el mandatario tiene previsto asistir este sábado al mediodía en el mega evento que se celebra del 27 al 30 de septiembre en el predio de La Rural, que contará con la presencia de los actores más influyentes del turismo global.

La actividad se da tras su regreso al país, luego de su visita a Estados Unidos. La delegación argentina aterrizó este viernes a las 10.16 en territorio nacional dispuesta a protagonizar el tramo final camino a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

A menos de seis semanas de los comicios, el propio Milei anticipó que visitará el próximo lunes la ciudad fueguina de Ushuaia en una nueva actividad de campaña. “Nos vemos en Tierra del Fuego”, anunció a través de su cuenta de X.

“A no aflojar. A no tirar el esfuerzo a la basura. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. ¡Viva la libertad carajo!”, concluyó.

Durante el acto en la Patagonia, el Presidente se mostrará junto a sus candidatos Agustín Coto, que competirá por una banca en la Cámara de Senadores, y Miguel Rodríguez, quien disputará su lugar en Diputados.

En lo que queda de campaña electoral, el equipo a cargo del trazado de la ingeniería prepara visitas a otras nueve provincias para disputar el voto por la composición del Congreso Nacional en la contienda que libra La Libertad Avanza contra Fuerza Patria.

El objetivo del desembarco en el interior es recuperar el perfil que lo llevó a la presidencia en 2023 luego de la abultada derrota que ubicó al peronismo, con más de 13 puntos de ventaja, como la fuerza ganadora de la elección bonaerense.

Con la estrategia sometida a reseteo, el libertario se mostrará estratégicamente en provincias como Córdoba, Santa Fe y Corrientes, y en ciudades de peso como Mar del Plata, con la idea de dar reafirmar en primera persona el rumbo económico y político de la administración.