Milei protagonizará un show musical para presentar su nuevo libro



El presidente Javier Milei prepara un nuevo show musical que protagonizará el próximo lunes 6 de octubre con motivo de la presentación de su nuevo libro «La construcción del milagro” en el Movistar Arena, con capacidad para 15.000 espectadores.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el mandatario ensaya una hoja de canciones elegidas por su “mensaje político” que interpretará en la previa a la presentación de su nueva obra.

La idea del libertario es protagonizar un mega evento en el Movistar Arena que incluya una etapa musical y otra de fundamentación de su obra, y trabaja para sumar a funcionarios de su Gabinete a la interpretación de la pieza final del mini concierto, según revelaron importantes fuentes a la agencia Noticias Argentinas.

No es la primera vez que cantará ante sus seguidores violetas. El 22 de mayo de 2024, hizo lo propio en el mítico Luna Park, cuando anunció la venta de su obra titulada “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”.

En aquella oportunidad cantó Panic Show, de La Renga, una de sus bandas predilectas por lo que se espera que el nuevo repertorio incluya alguna interpretación del grupo de Mataderos.

“Estimados, quise hacer esto porque quería cantar. Todas las veces entré y lo canté a capela, lo quería hacer con músicos”, supo admitir el mandatario.

Acompañaron en su presentación al jefe de Estado, el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch en la batería, y su hermano Joaquín, en la primera guitarra. Además, estuvo Marcelo Duclós, el biógrafo de Milei, a cargo del bajo.