ESTADOS UNIDOS - JAVIER MILEI - VIAJE PRESIDENCIAL

Milei inició su viaje a Estados Unidos

El presidente Javier Milei inició este miércoles por la noche su viaje oficial a Estados Unidos, donde mantendrá una agenda cargada de reuniones políticas, empresariales y de divulgación científica en la ciudad de Los Ángeles.

El mandatario partió a las 23 en un vuelo especial con destino a la costa oeste norteamericana, con una escala técnica prevista en Lima. Su arribo a Los Ángeles está programado para este jueves a las 13 (hora argentina), tras lo cual se trasladará a su lugar de alojamiento.

Según la agenda oficial, a las 17.30 Milei compartirá un almuerzo con la astronauta Noel del Castro. Más tarde, a las 20.30, se reunirá con el presidente del Instituto Milken, Michael Milken.

A las 21.15, el jefe de Estado, junto al ministro de Economía Luis Caputo y el embajador en Washington, Alejandro Oxenford, mantendrá un encuentro con un grupo de líderes empresariales y de inversión.

La jornada continuará con una reunión a las 23 con el vicepresidente de Chevron, Mark A. Nelson, y media hora más tarde con el empresario Andy Kleinman.

El viernes 5, a las 14, el Presidente y su comitiva emprenderán el regreso hacia la Argentina, con llegada prevista al aeropuerto de Ezeiza el sábado 6 a las 4 de la madrugada.

