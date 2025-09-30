Milei: “El kirchnerismo tiene como hábito destrozar si no está en el poder»

El presidente Javier Milei señaló este martes que el kirchnerismo «tiene como hábito destrozar» cuando no está «en el poder», a la vez que dijo que «los fascistas son ellos».

«El kirchnerismo tiene como hábito si no está en el poder destrozar», señaló en diálogo con Antonio Laje en A24, a la vez que indicó: «Que la gente tenga conciencia de que ellos que acusan de fascistas a todo el mundo los fascistas son ellos».

Al hablar acerca de las protestas en Tierra del Fuego contra su visita, dijo: «Otra muestra de intolerancia de facciones del kirchnerismo que llamaron a hacer un escrache y a tener consignas violentas».