Madryn avanza en la ampliación de la oferta universitaria

En el marco del programa Ciudad Universitaria, la Municipalidad de Puerto Madryn concretó un convenio de colaboración con la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). Este acuerdo permitirá que vecinos y vecinas accedan a una amplia oferta de carreras de grado y posgrado en modalidad virtual, con costos accesibles y abre la puerta a gestionar nuevas propuestas educativas presenciales en la ciudad.

Según estadísticas de la Subsecretaría de Educación, la matrícula de universidades con sede en Puerto Madryn creció más de un 60% en los últimos años, lo que evidencia la necesidad de seguir ampliando la oferta académica y garantizar alternativas de formación superior para jóvenes y adultos de la región.

La firma del convenio estuvo encabezada por el secretario de Educación, Cultura y Deportes, Diego González junto al rector de la UNTREF, Martín Kaufmann, acompañado por su equipo de trabajo.

Este convenio es el primero de una serie de acuerdos que se impulsarán desde el Centro de Gestión Universitaria (CGU), con el objetivo de consolidar a Puerto Madryn como un polo educativo de referencia en la Patagonia y garantizar mayores oportunidades de acceso a la educación superior para la comunidad.