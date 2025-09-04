Le redujeron la pena a un joven por “estímulo educativo”

Aunque con observaciones, la jueza Laura Martini resolvió reducir seis meses la condena de Joaquín García Flores, un joven de Rawson que cumple pena por distintos delitos y que actualmente se encuentra detenido en la Seccional Tercera de Policía de Trelew.

La medida se enmarca en la figura del “estímulo educativo”, que permite disminuir el tiempo de pena a condenados que acrediten estudios o capacitaciones orientadas a favorecer la reinserción social.

El pedido fue presentado por la defensa pública, representada por Miguel Lugo, y no encontró oposición de la fiscal Marcela Barrios. En su resolución, Martini valoró esta coincidencia pero advirtió sobre la proporcionalidad entre las horas de capacitación realizadas y la reducción de la pena concedida.

Durante su detención, García completó tres cursos virtuales dictados por la Universidad Nacional de Córdoba, con un total de 105 horas de formación en construcción de tanques solares sustentables, mecánica básica y soldadura eléctrica.

El joven había sido condenado en febrero de este año a un año y ocho meses de prisión efectiva por una sucesión de delitos cometidos desde 2021. Su historial delictivo incluye un robo agravado en La Plata en 2019 y, ya en Rawson, un robo con arma blanca en un comercio del Área 12. Tras recuperar la libertad, entre 2023 y 2024 sumó al menos ocho hechos más: robos de cables y metales, intentos de hurto, incumplimientos de medidas de restricción y un robo tentado.