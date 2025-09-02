Lago Puelo: un hombre fue detenido tras intentar ingresar por la fuerza a la vivienda de su madre

En la madrugada del martes, efectivos de la Comisaría de Lago Puelo intervinieron en un incidente registrado en el paraje Isla Norte, camino a la pasarela, donde un hombre de 31 años fue aprehendido luego de protagonizar un violento episodio en el domicilio de su madre.

Según informó la Policía del Chubut, cerca de las 3:20 horas se recibió un llamado en la guardia de la dependencia policial por parte de una mujer que solicitó ayuda al advertir que su hijo se encontraba en estado de alteración, aparentemente bajo los efectos de estupefacientes o alcohol, e intentaba ingresar por la fuerza a su casa.

Al arribar al lugar, los uniformados constataron que el individuo había roto los cristales de la vivienda y continuaba con un comportamiento agresivo, lanzando insultos y gritos. Ante esta situación, se procedió a su aprehensión y posterior traslado al nosocomio local.

El parte policial indica que el hombre quedó internado bajo custodia, debido a que presentaba un alto grado de intoxicación alcohólica. Permanece a la espera de la audiencia de control de detención que determinará su situación judicial.

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

