La jueza Loretta Preska acelera los plazos en el litigio de YPF



La jueza Loretta Preska ordenó a YPF que en un plazo de 15 días entregue la información que le solicitó en el proceso de discovery en la que se busca determinar si la empresa es alter ego de la Argentina.

Esta causa pretende llegar a establecer si la empresa puede ser parte de la forma de pago de la sentencia por US$ 16.000 millones que condena al país.

Preska quiere definir los vínculos entre YPF y el Estado argentino pidiendo que se le entregue la documentación que existe entre las partes.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el especialista Sebastián Maril explicó que YPF debe demostrar su “independencia” del Estado argentino para que no pueda ser considerada como parte de él y en consecuencia puedan ejecutarse sus bienes para el pago de la sentencia.

Cabe recordar que Preska absolvió a YPF en el fallo condenatorio por US$ 16.000 millones. Ahora lo que se busca definir es si los beneficiarios del fallo pueden embargar alguno de sus activos para cobrar. Burford apeló la sentencia que absolvió a YPF.

Las partes –el Estado Argentino, YPF y Burford- se presentarán el 29 de octubre ante la Cámara de Apelaciones para dar sus argumentos sobre las apelaciones cruzadas realizadas.

Por un lado, Argentina contra la sentencia de Preska y por otro Burford contra la decisión de absolución de YPF.