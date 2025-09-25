ARGENTINA - CHINA SUÁREZ - YANINA LATORRE

La China Suárez mostró sus días en Argentina y desmintió a Yanina Latorre


Recién llegada de Turquía, la China Suárez aprovechó sus días en Argentina para reencontrarse con viejos amigos e iniciar la mudanza a su nueva casa en el exclusivo country San Jorge, previo a volver a Turquía junto a Mauro Icardi.
A través de una publicación en Instagram, la actriz mostró su estadía en el país en varias imágenes, desde su llegada en avión hasta durmiendo junto a sus hijos.
Una de las imágenes que más llamó la atención de los seguidores, fue la de un encuentro que mantuvo con sus amigos en un restaurante
De esta forma, la actriz desmintió sutilmente las versiones de una desamistad con la diseñadora Natalia Antolin con una imagen de una cena que compartieron días atrás.
Los rumores de una pelea entre ellas tomaron fuerza cuando la China no se presentó al evento donde la Legislatura Porteña le otorgo un reconocimiento a la diseñadora. Sin embargo, otras versiones indican que su ausencia fue arreglado entre ellas.
En las últimas horas, Antolín compartió la publicación de la China y le dedicó un “te amo”.

