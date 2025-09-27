“La Calle Juega” en Rawson



Desde la Subsecretaría de Cultura de Chubut invitaron a las familias a compartir una tarde de juegos y celebración en el evento “La Calle Juega”, que tendrá lugar este sábado 27 de septiembre de 15 a 18 horas en la Plaza Cultural, frente al Centro Cultural Provincial (CCP).

La actividad se desarrollará en el marco del 19° aniversario del CCP, que se celebró el pasado 15 de septiembre, y también como parte de los festejos por la llegada de la Primavera y el Día del Estudiante.

Durante la jornada, se podrá disfrutar de juegos callejeros guiados por la Técnica en Recreación, Beatriz Villarreal y las narraciones de cuentos a cargo de la Técnica en Narración Oral, Laura Casariego. Además, el público tendrá la oportunidad de descubrir el mundo prehistórico en el “Taller de Paleoarte”, donde el paleoartista Claudio Serrano enseñará a modelar réplicas de fósiles en una experiencia creativa y educativa.

Comienza a conformarse la Plaza Cultural

“La Calle Juega” marca el inicio de las actividades de reacondicionamiento de la calle Doctor Ángel Federicci, en cumplimiento de la Ordenanza 9208/25 aprobada el pasado 7 de mayo por el Concejo Deliberante de Rawson. La norma establece la peatonalización del tramo entre Mitre y Justo Alsúa, para la creación de una Plaza Cultural que jerarquice el entorno del Centro Cultural Provincial.

Este proyecto se desarrolla en conjunto con los alumnos de 7° año de la Escuela Politécnica N° 702 de Rawson, en el marco de un convenio de pasantías a través de las Prácticas Profesionalizantes de la orientación Construcción, donde los futuros egresados obtendrán el título de Maestro Mayor de Obras.

En una primera etapa, la iniciativa contempla la pintura de juegos de piso y la construcción de una pista de concientización vial, en coordinación con la Mesa Chubutense de Víctimas Viales, Vialidad Provincial, la Agencia Provincial de Seguridad Vial y el área de Tránsito de la Municipalidad de Rawson.

Este espacio fijo permitirá que los niños y jóvenes aprendan jugando las normas básicas de circulación. Su inauguración oficial será el próximo 8 de octubre, cuando se lleve a cabo también el Día del Estudiante Solidario, un encuentro organizado por la Escuela N° 752 de Rawson en el mismo Centro Cultural Provincial.

La Subsecretaría de Cultura del Chubut impulsa este proyecto con el objetivo de recuperar y embellecer un espacio emblemático de la ciudad, generando un ámbito de participación comunitaria que a futuro se expandirá con la construcción de un “skateplaza”, que se sumará al Anfiteatro al aire libre y diferentes propuestas lúdicas y artísticas.

La creación de la Plaza Cultural busca consolidar un lugar de encuentro que combine cultura, recreación, deporte y educación, brindando a la comunidad un entorno más seguro, inclusivo y accesible para todas las edades.