KATIA FINOCCHIARO - KATIA LA TANA DE LA MATANZA - LA TANA DE LA MATANZA

Katia “la Tana” Finocchio se lanza a la música con un caliente videoclip


Katia “la Tana” Fenocchio sorprendió a sus seguidores con un gran anuncio: su lanzamiento musical. La amante de las motos compartió un adelanto de su primera canción llamada “La Tana de la Matanza”.
Acompañado por un videoclip mostrando sus motos y su estilo de vida, la ex Gran Hermano mostró su cumbia autobiográfica.
En el video también participa otra ex GH Lourdes Ciccarone, quien inicialmente protagonizo numerosos conflictos con Tana en la casa de Telefe. Sin embargo, ambas parecieran haber resuelto sus problemas una vez fuera del reality.
También participan Ulises Apóstolo, finalista de su edición, y Cata Gorostodi.
Según anunció en sus redes, el videoclip se estrenara el próximo 20 de septiembre.

