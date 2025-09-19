Javier Milei hace campaña en Córdoba



En medio de un clima de tensión económica y tras la derrota legislativas de los vetos en el Congreso , el presidente Javier Milei protagoniza este viernes el lanzamiento de la campaña de cara a las elecciones legislativas de octubre.

Este mediodía aterrizará en la ciudad de Córdoba, uno de los bastiones principales del triunfo del libertario en 2023, donde obtuvo el 70 por ciento de los votos en el balotaje. Las actividades presidenciales estarán centradas en el discurso que dará en la Bolsa de Comercio y luego en una actividad de campaña con los candidatos de La Libertad Avanza.

El gobernador Martín Llaryora, actualmente enfrentado con la Casa Rosada, no estará en la provincia, por lo que no recibirá a Milei. El mandatario provincial tiene previsto desde hoy un viaje de diez días por países europeos como el objetivo buscar fondos y financiamiento para la provincia. Fue uno de los gobernadores que festejó el rechazo a los vetos presidenciales en la Cámara de Diputados. “Una victoria de la democracia que se impone para cuidar a nuestra gente y atender a sectores tan importantes para el bienestar del país”, escribió en X.

El Presidente viajará acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. También podrían sumarse otros funcionarios naciones. Está previsto que a las 12 arribe al Auditorio Juan Bautista Alberdi de la Bolsa de Comercio de Córdoba, en el marco del aniversario 125 de la entidad.

Como parte de las actividades proselitistas, el jefe de Estado asistirá a un acto en el Parque Sarmiento de la capital provincial junto con los candidatos cordobeses para su primer acto de campaña para octubre. Es el mismo escenario que eligió para las presidenciales de 2023.

