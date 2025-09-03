Javier Milei: «El kirchnerismo va a intentar matarme»



Horas antes de encabezar su acto de cierre de campaña en Moreno, rodeado de alertas por su seguridad, el presidente Javier Milei lanzó una gravísima acusación contra la oposición, al asegurar que la estrategia del kirchnerismo para desestabilizar a su gobierno incluye la posibilidad de atentar contra su vida.

Las declaraciones se dieron en una entrevista grabada en la Casa Rosada con Louis Sarkozy, hijo del expresidente francés, que fue publicada este miércoles. Consultado sobre la conflictividad política, Milei fue contundente: «La estrategia del kirchnerismo es ‘destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme’».

El Presidente afirmó que la oposición, de cara a las elecciones, está aplicando la «estrategia de (Hernán) Cortés, que es la de quemar las naves: es a todo o nada». Agregó que esto también implica «inventar mentiras para tratar de desprestigiarme».

En otro tramo de la entrevista, y en medio del escándalo de los audios, el mandatario defendió a su hermana. «Logramos en tiempo récord hacer un partido político, que en Argentina es casi imposible. Gran mérito de mi hermana, que ha hecho un trabajo fenomenal», destacó.

Milei también redobló sus críticas a la izquierda y se negó a negociar con ellos. «No podés darle un milímetro al que te quiere matar. Cuando son oposición, intentan destruir al Gobierno y cuando son gobierno, destruyen el país», sostuvo, y calificó a los socialistas del siglo XXI como «psicópatas».