Investigan presunto abuso sexual agravado en Trelew

La jueza Carolina Marín dispuso la apertura de la investigación en un caso de abuso sexual doblemente agravado.

Durante la jornada de este jueves 25 de septiembre se llevó a cabo en la oficina judicial de Trelew, una audiencia en la que el Ministerio Público Fiscal presentó un hecho para abrir la investigación pena preparativa por una causa en la que un sujeto está imputado del delito de abuso sexual con acceso carnal, doblemente agravado, por ser encargado de la guarda y por ser cometido contra una menor de 18 años de edad aprovechándose de la convivencia preexistente, en calidad de autor, en la modalidad de delito continuado.

Los hechos

De acuerdo con lo expuesto por el abogado de fiscalía Joaquín González el hecho ocurrió entre octubre de 2011, cuando la víctima tenía 13 años y hasta octubre de 2013. Durante ese tiempo, la persona imputada, siendo pareja de la madre de la víctima y manteniendo una convivencia preexistente con la menor, sabiendo lo que hacía y conociendo el significado que su conducta poseía, abusó sexualmente de ella. Los hechos se producían cuando la madre de ella se ausentaba del hogar. A raíz de los reiterados hechos de abuso, la menor quedó embarazada y la situación fue denunciada cuando la misma cursaba su sexto mes de embarazo, finalizando el mismo en enero de 2014 cuando dio a luz.

La defensora pública Flora Mollard, quien tiene a su cargo la defensa técnica del imputado, no se opuso a la solicitado por la fiscalía.

Tras escuchar los planteos de las partes, la magistrada resolvió tener por presente la readecuación de los hechos relatados por el Ministerio Público Fiscal y autorizó la apertura de investigación penal preparatoria por el hecho que relatara en audiencia el M.P.F y que fuera calificado como constitutivo del delito de abuso sexual con acceso carnal, doblemente agravado, por ser encargado de la guarda y cometido contra una menor de 18 años de edad aprovechándose de la convivencia preexistente, en calidad de autor, en la modalidad de delito continuado en contexto de violencia de género.