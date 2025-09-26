DETENIDOS - MADRYN

Intentaron huir en taxi tras robar un celular en el muelle

En la mañana de este viernes, personal de la Comisaría Primera de Puerto Madryn detuvo a dos hombres que habían sustraído un teléfono celular a una mujer mientras esperaba el transporte público en la zona del muelle.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:40, cuando el Centro de Monitoreo informó que la víctima había sido abordada en la intersección de las avenidas Roca y Rawson, frente al cajero automático ubicado en el acceso al muelle. Tras cometer el robo, los sospechosos ascendieron a un taxi en dirección a la zona céntrica.

De inmediato se montó un operativo cerrojo que permitió interceptar el vehículo en avenida Roca y avenida Hipólito Yrigoyen, a pocos metros del muelle Luis Piedra Buena. Durante el procedimiento, los efectivos lograron recuperar el celular sustraído.

Los dos aprehendidos quedaron detenidos por disposición de la Fiscalía de turno, que ordenó su alojamiento hasta la audiencia de control de detención.

