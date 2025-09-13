Brown visita a Gutiérrez en busca del primer lugar en la Reválida del Federal A

Esta tarde, desde las 15 horas, Guillermo Brown visita a Gutiérrez en Mendoza, en el marco de la 9° y ultima fecha de la Zona A de la Reválida del Torneo Federal A.

«La Banda» que llega a este cotejo en la primera ubicación del grupo, buscará ganar para cerrar la instancia en esa mejor posición y así quedar mejor posicionado con vistas a los cruces.

Brown quiere ganar y asegurarse ser primero

Desde las 15 horas, Guillermo Brown se medirá en el Estadio Anselmo Zingaretti de Mendoza, frente a Gutiérrez, en el marco de la 9° y ultima fecha de la Zona A de la Reválida del Torneo Federal A.

El partido, será una adelantado de esta programación que marcará el cierre de la instancia clasificatoria de la Reválida, con vistas a la venidera fase, la de los cruces ante los equipos que vienen de jugar la instancia Campeonato.

Esta partido, tendrá como juez principal a Pablo Núñez, arbitro de la Liga de San Juan.

Para este cotejo, vale destacar que «La Banda» llega como líder de la Zona A de la Reválida, contando con 17 unidades y tendrá como objetivo ganar para asegurarse tal primera ubicación, para llegar mejor perfilado en vistas de los cruces.

Brown, dirigido por Emanuel Trípodi, viene de ganarle el pasado fin de semana en condición de local a Juventud Unida de San Luis, su inmediato perseguidor, que tiene 15 unidades y que también querrá este domingo un triunfo que lo lleve al liderazgo.

Enfrente del conjunto browniano, estará Gutiérrez Sport Club de Mendoza, que ya ha descendido de categoría, al Torneo Regional Amateur, quien a la vez está ultimo en la Zona A de la Reválida sin puntos.

Foto: Gentileza Stephanie Borboroglu para el área de prensa del Club Guillermo Brown.