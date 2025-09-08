Guillermo Brown venció a Juventud Unida de San Luis y se aseguró su lugar en la próxima instancia del Federal A

En el Estadio Raúl Conti, Guillermo Brown se impuso por 2 a 0 frente Juventud Unida de San Luis, en el cotejo disputado este último domingo en el marco de la 8° Fecha de la Zona A de la Revalida del Torneo Federal A.

Marcos Giménez y Matías Persia anotaron para el triunfo de los brownianos, que reconfirmaron su liderazgo en el grupo y se aseguraron su clasificación a la próxima fase del certamen.

Victoria y clasificación a Playoffs asegurados para «La Banda»

Fue una jornada de festejo en el Estadio Raúl Conti, que tuvo a Guillermo Brown como ganador ante Juventud Unid de san Luis, en el cotejo que disputaron en el marco de la Fecha 8 de la Zona A de la Reválida del Torneo Federal A.

El equipo brownianos tuvo un gran despliegue en el primer tiempo, generando varias situaciones de gol y siendo amplio dominador del balón, concretando el 1 a 0 parcial a los 26 minutos con el tanto anotado por Marcos Giménez; diferencia que se amplió minutos después, cuando a los 46´, Matias Persia cambió un tiro desde el punto del penal por gol, para poner el 2-0 que sería el final.

En el segundo tiempo, Brown realizó algunas variantes que no pudieron sostener el buen rendiemitno que venia haciendo en el primer parcial; pero si pudo sostener el resultado y pese a que Juventud buscó el descuento, el golero browniano Matias Soria y el sector defensivo de «La Banda», mantuvieron el arco en 0.

Cómo quedan

Con este resultado, Guillermo Brown se sostiene como líder de la Zona A de la Revalida del Torneo Federal A, con 17 unidades, asegurándose a la vez y cuando resta una fecha por jugar, su clasificación a los Playoffs de la Reválida, la próxima instancia de la competencia.

Brown, cierre esta Reválida el proximo fin de semana, visitando al ya descendido Gutiérrez de Mendoza.

Fotos: Gentileza Departamento de Prensa del Club Guillermo Brown.