FUTBOL - GUILLERMO BROWN - TORNEO FEDERAL A

Guillermo Brown se trajo un gran triunfo desde Mendoza y ahora lidera la Reválida del Federal A

Este lunes, Guillermo Brown se impuso por 4-3 en su visita a Huracán Las Heras en Mendoza, en el juego válido por la Fecha 7 de la Zona A de la Reválida del Torneo Federal A.

Leonardo González, Marcos Gimenez, Iván Bravo y el juvenil formado en el club Axel Kostelak, anotaron para el conjunto dirigido por Emanuel Trípodi; mientras que para los mendocinos lo hicieron Luciano Ortega, Emmanuel García y Agustin Muñoz.

 

Victoria y cima para «La Banda» en Mendoza

Con este triunfo por 4 -3 conseguido en condición de visitante frente a Huracán Las Heras en Mendoza, Guillermo Brown sube al primer puesto de la tabla de posiciones de la Zona A de la Reválida del Torneo Federal A, culminada la programación de la 7° fecha del certamen.

Con una muy buen muestra de fútbol, el conjunto browniano se trajo tres puntos claves en su objetivo de clasificarse a la próxima instancia del certamen, ganándole a un rival mendocino siempre difícil.

Brown comenzó perdiendo, con el gol que a los 2 minutos del primer tiempo anotó Luciano Ortega, pero a los 4´, Leonardo González puso el 1-1 parcial para los portuarios; que ampliaron las diferencias a los 8´, con el tanto anotado por Marcos Gimenez para el 2-1 de los visitantes y llevando al 3-1 cuando corrían 24´con el tanto convertido desde el tiro libre por Iván Bravo. Sobre el final del primer tiempo, hubo mas goles, cuando a los 36´el juvenil browniano Axel Kostelak marcó el 4-1, pero descontó a los 41´Emmanuel García para el equipo mendocino para el 4-2.

Con un primer tiempo plagado de goles, «La Banda» sostuvo las diferencias a su favor durante casi todo el segundo tiempo, y si bien Huracán puso el 3-4 cuando corrían 40´con el gol de Agustin Muñoz desde el punto del penal; el conjunto dirigido por Emanuel Trípodi consiguiendo el triunfo y se quedó con tres puntos que lo llevaron al primer puesto de la zona A de la Revalida, llegando a las 14 unidades.

 

Cómo sigue

El proximo fin de semana, por la Fecha 8 de la Zona A de la Reválida, Guillermo Brown será anfitrión de Juventud Unida de San Luis, uno de los clubes con los que disputa el primer lugar, ya que llega como escolta (13 unidades).

 

