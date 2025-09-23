Gran actuación de los atletas chubutenses en el Campeonato Nacional U20 de atletismo en Rosario

La delegación de atletismo de Chubut, representante de la Federacion de Atletismo provincial, logró un total de cuatro medallas en el Campeonato Nacional U20 llevado a cabo en Rosario durante el pasado fin de semana.

Entre los títulos obtenidos, se encuentra el oro de Matías Bellido en la prueba de los 1500 metros y la plata en los 5 mil metros; más los subcampeonatos y medallas de plata obtenidas por los representantes de Puerto Madryn, Agustín Coronel en 400mts. llanos y Luciano Signorelli en los 110 metros con vallas.

Cuatro medallas para Chubut en el nacional U20

En el Estadio Municipal Jorge Newbery de Rosario se celebró el Nacional U20 de la Confederación Argentina de Atletismo, con organización de la Asociación Rosarina y Federación Santafesina de Atletismo, del cual participó la delegación chubutense de FACH (Fed. Atletismo Chubut) con cinco participantes comodorenses.

Entre ellos, destacó Matías Bellido, que fue medalla de oro en 1500 metros, con un tiempo de 4m01s81, y fue medalla plateada en los 5000 metros, con un tiempo de 15m34s52.

En tanto, los atletas de Puerto Madryn, representantes de la Escuela Municipal de Atletismo, Agustín Coronel también se subieron al podio y celebraron medallas de plata, en ambos casos: Coronel, consiguió el 2do puesto en los 400 metros llanos, mientras que Luciano Signorelli fue segundo puesto y subcampeón argentino en la prueba de los 110 metros con vallas.

La delegación contó con la dirección técnica de la comodorense Iris Barrionuevo, el trelewense Gabriel Barchetta y el trevelinense Alfredo Monasterio.

Más actuaciones chubutenses

En la primera jornada Carlos Parra participó de la tercera serie de los 100 metros con un tiempo de 11.38, Pía Zalazar corrió en 1.02.45 la primera serie de los 400 metros, mientras que en salto en largo Carolina Magidow marcó 4.78 metros (14º) y Victoria Izquierdo (19º) saltó 4.42 metros.

En postas 4x100mts., Magidow fue parte del cuarteto que obtuvo el cuarto puesto con un tiempo de 50.98, mismo resultado para el equipo masculino del que fue parte Carlos Parra, con un registro de 43.62.

Finalmente, en la segunda jornada Pía Zalazar obtuvo un sexto puesto con un tiempo de 2.28.44 en 800 metros. En salto triple compitieron Carolina Magidow (9º) con 10.35m y Victoria Izquierdo (13º) con 10:04m.

Además, Carlos Parra marcó un tiempo de 24.34 en la tercera serie de los 200mts., en tanto que Pía Zalazar fue parte de la posta 4x100mts donde el equipo chubutense fue cuarto lugar, con un tiempo de 4.23.91.

Atletismo – Campeonato Nacional U20 Rosario 2025

Podios chubutenses (FACH)

1500mts.

1º Matías Bellido Barrionuevo 4.01.81

400mts.

2º Agustín Coronel 48.50

110 c/v Masculino

2º Luciano Signorelli

5000mts.

2º Matías Bellido 15.34.52