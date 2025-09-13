Gimnasia ya tiene rival para el inicio de la Temporada 2025/2026 de la Liga Nacional de Básquet

A pocas semanas del inicio de una nueva temporada de Liga Nacional, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia ya conoce a su rival para el debut en el certamen.

«El Verde», ahora conducido por su nuevo entrenador Pablo Favarel, se medirá frente a San Martín de Corrientes el 3 de octubre y en condición de local, en el Estadio Socios Fundadores.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, el representante chubutense en la Liga Nacional de Básquetbol, comenzará su temporada 37 en la máxima categoría del básquet argentino, el día 3 de octubre frente a San Martín de Corrientes, jugando en el Estadio Socios Fundadores.

Posteriormente, «El Verde» continuará con dos juegos en condición de local, el 10 contra Ciclista Olímpico de La Banda y el 15 frente a La Unión de Formosa, también en su estadio.

En tanto, los comodorenses ahora dirigidos por Pablo Favarel, realizarán su primera gira a fines de octubre, en tierras cordobesas, donde se enfrentará el 21 a Independiente de Oliva, ante Instituto el 23 y cerrando frente a Atenas el día 25.

Nuevo refuerzo

En tanto, en cuanto al armado del plantel, Gimnasia anunció dias atrás un nuevo jugador, como ser el caso de con la incorporación del jugador Víctor Andrade Toyo, quien se sumará en los próximos días a los entrenamientos en el Socios Fundadores.

El pivot, de 25 años y 2.04 metros, oriundo de Rivera Grande, Cabo Verde, llega al conjunto patagónico tras disputar su última temporada en el Atlético Cordon Montevideo, de la Liga Uruguaya, dónde promedió 13.8 puntos y 9.8 rebotes en 32 partidos. Además, disputó varios encuentros con su selección a lo largo del 2025.

Víctor Andrade llegó a la Argentina a los 16 años, donde se formó en el club Obras Basket, debutando en La Liga Nacional y en la Basketball Champions League Américas en la temporada 2021/22.

Con amistosos

Continuando con su pretemporada, Gimnasia disputará una serie de encuentros amistosos, como lo serán en Chile frente a Club Deportes Ancud, los días 17 y 19 de septiembre, en el Polideportivo 21 de Abril, de Puerto Aysen.

Estos encuentros serán la antesala del inicio de la fase regular de La Liga Nacional.