Gimnasia se prepara para una nueva Temporada en la Liga Nacional de Básquet: «armamos un buen equipo”, dijo su presidente Pablo Ivanoff

El presidente del club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, valoró la preparación en Chile y destacó la conformación del plantel de cara a la próxima temporada.

Ivanoff, habló sobre el viaje a Puerto Aysén, donde el equipo afrontó sus amistosos previos al inicio de la Liga Nacional. Además, analizó el armado del plantel y compartió sus expectativas para la nueva temporada.

El presidente de «El Verde» analiza el armado del equipo

«Para nosotros es muy importante poder jugar un par de partidos antes de arrancar La Liga, poder estar y afianzar el vínculo. La comunidad de Puerto Aysén nos recibió muy bien y nos dieron esta posibilidad de jugar. El equipo contó con todas las comodidades para entrenar y prepararse durante una semana», destacó Pablo Ivanoff, presidente del Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

El dirigente Mens Sana también se refirió a la conformación del plantel para esta nueva etapa: «Armamos un buen equipo, donde se mantuvo una base del año pasado y se sumó gente de experiencia que está en un buen momento. Además, incorporamos un entrenador nuevo que nos lleva a estar muy ilusionados por cómo trabaja y se está preparando».

En cuanto a la competencia que se avecina, Ivanoff remarcó: «Va a ser una temporada dura, hay muchos equipos que se han reforzado muy bien, pero esperamos tener otro año bastante bueno y exitoso».

Por último, el presidente del club invitó a los hinchas a acompañar al Verde en el Socios Fundadores: «Desde el lado dirigencial estamos ilusionados con que la gente nos siga acompañando yendo a la cancha, estamos contentos y agradecidos por eso. Invitamos a todos a que adquieran el abono y aseguren su lugar para toda la temporada regular. Además, los invitamos a asociarse al club porque acceden a un número importante de beneficios. Entre todos podemos lograr que el Socios Fundadores esté colmado, como todos estos años».

Debuta como local

En tanto, el conjunto patagónico debutará en la Liga Nacional 2025/26, el próximo viernes 3 de octubre, cuando reciba en el Socios Fundadores a San Martín de Corrientes, con horario a confirmar.