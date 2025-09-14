Freno a candidaturas testimoniales



Un proyecto de ley encabezado por Paula Omodeo propone modificar el Código Electoral Nacional para impedir que legisladores en funciones se postulen nuevamente sin haber completado al menos dos años de su mandato. Apunta a erradicar las llamadas “candidaturas testimoniales”.

A propósito de lo que sucedió en el último cierre de listas con legisladores con mandato de dos años más que vuelven a competir para prolongar de esa manera sus tiempos en el Congreso, un grupo de diputados encabezado por Paula Omodeo (CREO–Tucumán) presentó un proyecto de ley que busca modificar el artículo 60 del Código Electoral Nacional para impedir que legisladores nacionales se postulen a la reelección sin haber cumplido al menos la mitad de su mandato.

La iniciativa apunta a terminar con las llamadas “candidaturas testimoniales” o de “reelección anticipada”, una práctica que, según los autores, erosiona la confianza ciudadana y distorsiona el vínculo representativo, reveló Parlamentario.