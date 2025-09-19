Folclore, danza y humor en el Teatro del Muelle de Puerto Madryn

La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Puerto Madryn anunció la agenda para este fin de semana en el Teatro del Muelle de Avenida Rawson 60.

La primera propuesta será el viernes 19 de septiembre a las 21 horas, con la presentación del cuarteto vocal e instrumental Raíces, oriundo de Bahía Blanca. Con 27 años de recorrido artístico, la agrupación trae un repertorio que abarca folklore, tango y clásicos de la canción popular latinoamericana.

Las entradas tienen un valor de 10.000 pesos y pueden adquirirse al 2914-22-9639.

Metanoia

El sábado 20 de septiembre, también a las 21 horas, subirá a escena Agustina Aguilar con su espectáculo de stand up “Metanoia”, un show que expone con humor irónico fracasos, vergüenzas y anécdotas cotidianas. La obra, que ya tuvo presentaciones en Madrid y Barcelona, llega a Madryn con entradas a 22.000 pesos disponibles en forma anticipada en www.boleteria.com.ar.

En pie de danza

Finalmente, el domingo 21 a las 21 horas, el escenario del Teatro del Muelle se llenará de movimiento con “En pie de danza”, un espectáculo que reúne cinco géneros en una única función.

Bajo la coordinación de Mariela Owen, artistas como Matías Goyeneche y Deysi Aguilera (Tango), el taller de Aldana Maya (Danza Contemporánea), la escuela de Silvana Hailant (Danza Clásica), Nahir Balut junto al Grupo Rouh (Danzas Árabes) y Marina Aranda junto a Nahuel Antenao (Danzas Folclóricas) mostrarán la riqueza de cada disciplina.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 8.000 pesos hasta el 20 de septiembre y desde entonces podrán adquirirse en puerta a 10.000 pesos.