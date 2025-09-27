Feria gastronómica, artesanal y artística de estudiantes

En el marco del Día Internacional del Turismo que se celebra el 27 de septiembre de cada año, alumnos y alumnas de la Tecnicatura en Gestión y Servicios Turísticos de la Escuela N° 728 “Alfonsina Storni” realizarán una feria gastronómica, artesanal y artística en el gimnasio del establecimiento.

Con entrada libre y gratuita, el evento se llevará a cabo de 12 a 20 horas, con acceso por avenida Roca y Mimosa.

Durante toda la jornada, los asistentes podrán disfrutar de distintas propuestas gastronómicas, con opciones para celíacos, a cargo de los distintos cursos de la escuela y de diferentes productores locales invitados. También habrá espacios culturales, recreativos y artesanales.

En cuanto a las propuestas gastronómicas habrá pastelería, propuestas saladas, alfajores artesanales, pizzas, empanadas, paletas heladas, postres, dulces, licores, nueces, panadería sin TACC, comida vegana y vegetariana, sándwiches de fiambres, quesos, salames, productos regionales, chocolates, golosinas, plantas y elementos menstruales ecológicos como así también lencería y demás productos en tela.

Por su parte, la Municipalidad estará presente brindando una actividad de concientización a cargo de la Dirección de Educación Ambiental de la Secretaría de Ecología y Protección Ambiental.

Productores y artistas

Desde la Escuela N° 728 agradecen el acompañamiento en esta iniciativa a las secretarías de Turismo y a la de Ecología y Protección Ambiental como así también a los productores: Candilandia, Salfonsina Storni, Mor Alfajores, Postales Dulces, La Chacha y Cocina de Elba, Pasteleras, Dulce Cristina, Panadería sin TACC, Mambo Vegano, Umami, Juntos Podemos, El Cordobés, Delicias de Cande, Chavela y Marilyn.

En cuanto a la participación artística, durante la feria se presentarán el Taller Coreográfico Lu Verón, Ballet Folck Che, el Grupo de Danza Tradicional Galesa “Her Siriol” de la Asociación Cultural Galesa Puerto Madryn, Escuela de Danzas Árabes de Rosana Michelet, Coro Infantil “Parroquia Sagrada Familia”, Coro “Cantar de los Cantares”, Ballet Antulén y Taller Municipal del barrio América y Folclore “El Fortín”.