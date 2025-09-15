ATP 250 HANGZHOU - TENIS

Etcheverry, Ugo Carabelli y Navone, juegan el ATP 250 en Hangzhou

Los tenistas argentinos Tomás Etcheverry, Camilo Ugo Carabelli y Mariano Navone participarán desde este martes en el ATP 250 de Hangzhou en China.

El certamen se disputa sobre cancha dura y reparte más de 1 millón de dólares en premios y puntos para el ranking masculino.

Tres argentinos en China

Esta martes comienza la participación de los tenistas argentinos en el ATP 250 de Hangzhou en China, un certamen importante para los represenatntes nacionales que buscan sumar puntos para el ranking ATP.

En el cuadro principal, tendrán presencia el platense Tomás Etcheverry, que viene de un gran triunfo sobre cancha dura de visitante en Copa Davis frente a Países Bajos, enfrentará al bosnio Damir Dzhumur.

Por su parte, Camilo Ugo Carabelli, de muy buen 2025, será el quinto preclasificado y esperará por un tenista de clasificación; mientras que el oriundo de 9 de Julio, Mariano Navone, tendrá un duro cruce de arranque frente al estadounidense Learner Tien, séptimo preclasificado de la competencia.

