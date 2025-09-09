España endurece medidas las contra Israel “para detener el genocidio en Gaza”



El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció la consolidación jurídica del embargo de armas y otras medidas contra Israel “para detener el genocidio en Gaza”. Sánchez, compareció en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, para informar que su Ejecutivo incrementará esa presión sobre Israel y comentó: que “se ha decidido dar un paso más y poner en marcha de forma inmediata nueve acciones adicionales para detener el genocidio en Gaza, para perseguir a sus ejecutores y para apoyar a la población palestina”.

“Sabemos que todas estas medidas no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra, pero esperamos que sirvan para añadir presión sobre el primer ministro (Benjamín) Netanyahu y su Gobierno para aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la población palestina”, continuó el dirigente.

Las medidas se aplicarán “de manera inmediata” e incluyen la consolidación jurídica del embargo de armas, que se viene aplicando de facto desde octubre del año 2023, con la aprobación urgente de un real decreto ley que establezca la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel.

Bloqueo de combustible

Asimismo, se prohibirá la escala en puertos españoles “a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes”, así como se denegará la entrada a espacio aéreo español a aeronaves que “transporten material de defensa destinado a Israel”, apuntó Sánchez.

Las medidas también incluyen prohibir la entrada a territorio a personas “que participen de forma directa en el genocidio”, vetar el ingreso de productos “provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza y en Cisjordania” y limitar los servicios consultares españoles a personas que residan en esos territorios palestinos ocupados.

Sánchez afirmó también que el Gobierno español incrementará la ayuda a la Autoridad Palestina y a la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA)