En Varela, Boca visita a Defensa y Justicia por la Fecha 10 de la Liga Profesional

Esta tarde, Boca Juniors buscará ser líder del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional cuando visite a Defensa y Justicia por la 10° fecha del certamen.

El encuentro se disputará en el estadio Norberto Tomaghello desde las 19 horas, con el arbitraje de Jorge Baliño y Salomé Di Iorio en el VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.

Duelo de necesitados por festejar

El conjunto «Xeneize», dirigido por Miguel Ángel Russo, viene de empatar 2-2 con Central Córdoba de Santiago del Estero, el pasado domingo en condición de local, en el marco de la 9° fecha del Grupo A del Torneo Clausura, en un juego en el que ganaba por dos goles de ventaja cómodamente pero los norteños empataron a falta de cinco minutos para el final y los locales perdieron la chance de ser líder de su zona.

Para este partido ante el «Halcón», Russo mantiene una única duda en el once inicial y será el reemplazante del mediocampista chileno Carlos Palacios que sufrió una distensión del músculo pectíneo izquierdo y se perderá este encuentro.

Su lugar se lo disputan su compatriota Williams Alarcón y Alan Velasco, mientras que el resto del equipo, será el mismo que empató ante Central Córdoba.

Por su parte, el equipo de Florencio Varela, Defensa y Justicia, viene de caer 1-0 con Estudiantes de La Plata, el pasado lunes en condición de visitante, en el marco de la novena fecha del Grupo A del Torneo Clausura.

Los dirigidos por Mariano Soso están teniendo un año irregular, estando a ocho puntos de la clasificación a copas internacionales y, en este vigente certamen local, octavos con 12 unidades.

Para este encuentro ante Boca, el ex entrenador de Newell´s Old Boys de Rosario repetirá el mismo once que perdió ante el «Pincha».

Fútbol – Torneo Clausura de la Liga Profesional

Zona A – 10° fecha

Probables formaciones Defensa y Justicia – Boca Juniors

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Damián Fernández, Lucas Ferreira, Rafael Delgado, Alexis Soto; Lucas González, Kevin Gutiérrez; Abiel Osorio, Juan Miritello y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco o Williams Alarcón; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Miguel Ángel Russo.

Estadio: Norberto Tomaghello, Florencio Varela, Buenos Aires.

Árbitro: Jorge Baliño.

VAR: Salome Di Iorio

Horario: 19 TV: TNT Sports