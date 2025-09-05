En Madryn se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Indígena

En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, el Concejo Deliberante de Puerto Madryn realizó un emotivo reconocimiento a las mujeres de los pueblos originarios que habitan en la ciudad, recordando la figura de Bartolina Sisa y reafirmando el compromiso institucional con la visibilización de sus derechos y su rol histórico.

En homenaje a Bartolina Sisa, concejales destacaron a las mujeres de los pueblos indígenas que viven en nuestra comunidad.

En este marco, Rira Rosa, Victorina Cual, María Antelaf y Karen Antieco tomaron la palabra y compartieron un espacio de expresión y concientización sobre su historia, sus luchas y su aporte a la cultura.

Las concejalas Lucila González, Nadia Garay, Lorena Moreno y Andrea Rueda participaron de la ceremonia, que se realizó en conjunto con la Secretaría de Asuntos Indígenas. Además, en representación de la Secretaría de Gobierno estuvieron Leila Zanette y Enzo Terrera.