En Madryn se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Indígena
En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, el Concejo Deliberante de Puerto Madryn realizó un emotivo reconocimiento a las mujeres de los pueblos originarios que habitan en la ciudad, recordando la figura de Bartolina Sisa y reafirmando el compromiso institucional con la visibilización de sus derechos y su rol histórico.
La jornada se realizó en consonancia con la Ordenanza N.° 13.868, recientemente sancionada por el Concejo Deliberante de Puerto Madryn. De esta manera, se reafirma el compromiso con la revalorización de la identidad, la historia y la lucha de las mujeres indígenas, reconociendo su papel fundamental en la defensa de la cultura, la equidad y la justicia social.