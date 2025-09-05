MADRYN - MUJER INDIGENA

En Madryn se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Indígena

En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, el Concejo Deliberante de Puerto Madryn realizó un emotivo reconocimiento a las mujeres de los pueblos originarios que habitan en la ciudad, recordando la figura de Bartolina Sisa y reafirmando el compromiso institucional con la visibilización de sus derechos y su rol histórico.

En homenaje a Bartolina Sisa, concejales destacaron a las mujeres de los pueblos indígenas que viven en nuestra comunidad.
En este marco, Rira Rosa, Victorina Cual, María Antelaf y Karen Antieco tomaron la palabra y compartieron un espacio de expresión y concientización sobre su historia, sus luchas y su aporte a la cultura.
Las concejalas Lucila González, Nadia Garay, Lorena Moreno y Andrea Rueda participaron de la ceremonia, que se realizó en conjunto con la Secretaría de Asuntos Indígenas. Además, en representación de la Secretaría de Gobierno estuvieron Leila Zanette y Enzo Terrera.

La jornada se realizó en consonancia con la Ordenanza N.° 13.868, recientemente sancionada por el Concejo Deliberante de Puerto Madryn. De esta manera, se reafirma el compromiso con la revalorización de la identidad, la historia y la lucha de las mujeres indígenas, reconociendo su papel fundamental en la defensa de la cultura, la equidad y la justicia social.

