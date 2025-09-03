Emilia Attias enfrentó los rumores de embarazo con un contundente posteo



Tras los rumores sobre un posible embarazo, la actriz Emilia Attias utilizó sus redes sociales para enfrentar los dichos y desmentir la noticia de una manera original.

A través de un posteo en Instagram, la actriz compartió un carrusel de imágenes de sus últimos días, acompañados de sus descripciones. En la tercera foto del posteo, se puede observar un auto con un sticker en su detrás que reza: «No baby on board, so please feel free to run into me», cuya traducción es: «No hay ningún bebé a bordo, así que por favor siéntete libre de chocarme».

Como descripción, Attias simplemente escribió: «Rumores, chiques».

De esta forma, la actriz no solo desmintió la versión de su embarazo difundida por Luis Ventura, sino que se tomó la situación con ironía y elegancia.

Tras su separación del actor Turco Naim, Attias inició una relación con el empresario Guillermo Freire. Según trascendió, ambos se habrían conocido en una fiesta de música electrónica y desde entonces, se volvieron inseparables.