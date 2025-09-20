El Torneo de Selecciones de Rugby M16 se disputa en Comodoro Rivadavia

Este viernes comenzó a jugarse en la ciudad de Comodoro Rivadavia, el Torneo de Selecciones de Rugby M16 de desarrollo Zona Sur.

El certamen nacional, es impulsado por la Unión Argentina de Rugby (UAR) y en esta temporada es organizado por primera vez por la Unión de Rugby Austral (URA).

En M16, las selecciones juveniles juegan en Comodoro

Del Torneo de Selecciones de Rugby M16, participan los equipos de la Unión de Rugby Austral (URA), la Unión de Rugby del Alto Valle (URAV), la Unión de Rugby de los Lagos del Sur (URLS) y la Unión de Rugby del Valle del Chubut (URVCH).

Entre este viernes y el domingo, un intenso cronograma de encuentros se disputan en el predio de Calafate Rugby Club.

Daniel Albarracín, presidente de la Unión de Rugby Austral, comentó que “es la primera vez que organizamos un torneo de esta categoría, estamos recibiendo a las delegaciones de toda la Patagonia, son aproximadamente 180 chicos que se están alojados en el Hotel Deportivo de Km. 3”.

Y sentenció: “Estamos contentos de organizar esta importante competencia, es un torneo importante porque nuestros chicos se miden con jugadores de otras uniones, que no conocemos, compiten y aprenden cómo se juega en otros lugares para luego trasladarlo a sus clubes”.

Los resultados de la jornada inicial

Este viernes en la primera jornada de actividades, se registraron los siguientes resultados: Alto Valle 24 – 17 Austral, Chubut 19 – 10 Lagos, Alto Valle 35 – 19 Lagos y Austral 5 – 13 Chubut.

Cómo sigue

El domingo, la actividad continuará con los siguientes cotejos a jugarse desde 10 horas entre Austral vs. Lagos y 11:30 horas el duelo entre Chubut vs. Alto Valle.