HOSPITAL - MADRYN - SALUD BUCAL

El programa “Salud Bucal” continúa con charlas de prevención en escuelas de Puerto Madryn

Profesionales del Servicio de Odontología de Puerto Madryn continúan con el programa “Salud Bucal”, una iniciativa destinada a la promoción y prevención de la salud bucal en niños y niñas de nivel primario.

Durante esta semana, las odontólogas visitaron las Escuelas Primarias N° 219, 124 y 110, donde brindaron charlas educativas adaptadas a la edad de los estudiantes. El eje de la actividad estuvo centrado en el correcto cepillado dental y la prevención de caries, dos aspectos fundamentales para el cuidado de la salud desde la infancia.

El programa busca generar hábitos saludables desde temprana edad, ofreciendo herramientas prácticas y conocimientos que los estudiantes puedan replicar en su vida cotidiana. Además, fomenta el compromiso de la comunidad educativa en el acompañamiento de estas prácticas de cuidado.

Las visitas escolares forman parte de un cronograma de actividades que el Servicio de Odontología lleva adelante de manera periódica en distintos establecimientos de la ciudad, con el objetivo de alcanzar a la mayor cantidad de niños y niñas posible.

